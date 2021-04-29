Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz son bölüm geceye damgasını vurdu. Bir haftalık aranın ardından yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizinin son sahnesinde vurulan Asya'nın gözyaşları geceye damgasını vurdu. Faruk ve Nazan tarafından kaçırılan Derin ve Asya birlikte plan yaptılar ve oradan kurtulmak için planlarını devreye soktular. Ancak beklemedikleri durumla karşılaşınca işler sarpa sardı. Sadakatsiz son bölümün son sahnesinde yakalanan Faruk'un ardından içeride Nazan, Asya ve Derin'in tartışması sonucu Asya vuruldu ve Nazan kaçtı, Derin ise şoka girdi. Sadakatsiz'de Asya ölecek mi? İşte flaş gelişmenin detayları!