Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:56

son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! ölecek mi?

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen son bölüm geceye damgasını vurdu. Bir haftalık aranın ardından yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizinin son sahnesinde vurulan Asya'nın gözyaşları geceye damgasını vurdu. Faruk ve Nazan tarafından kaçırılan Derin ve Asya birlikte plan yaptılar ve oradan kurtulmak için planlarını devreye soktular. Ancak beklemedikleri durumla karşılaşınca işler sarpa sardı. Sadakatsiz son bölümün son sahnesinde yakalanan Faruk'un ardından içeride Nazan, Asya ve Derin'in tartışması sonucu Asya vuruldu ve Nazan kaçtı, Derin ise şoka girdi. Sadakatsiz'de Asya ölecek mi? İşte flaş gelişmenin detayları!

Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

son bölümde Asya öldü mü? Dün gecenin (28 Nisan 2021) en merak edilen sorusu Asya ölecek mi oldu. ekranlara damgasını vururken dizinin son sahnesinde Asya'nın vurulmasının ardından Derin şoka girdi ve Faruk'un karısı Nazan kaçtı. Nazan'ın yakalanıp yakalanmayacağı merak edilirken öte yandan Derin hamile olduğunu öğrendi. Volkan'ın ise Asya ve Derin'i bulma çabaları işe yaradı. Sadakatsiz'de Asya ölecek mi? Asya'nın akıbeti dizinin yeni bölümünde belli olacak...

Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

SADAKATSİZ 27. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Nisan Çarşamba yayınlanan 27. Bölümde Asya ve Derin'i kaçıran Faruk yakalanıyor ancak çıkan arbede sonucu Asya vuruluyor!

Sadakatsiz 27. Son Bölüm Tamamı (28 Nisan 2021 Çarşamba) Full izle! Sadakatsiz'de büyük şok: Asya vuruluyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

Asya'yla konuşurken artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını ifade eden Derin, ondan duyduğu şeylerle şoke oluyor. Asya ona hamile olduğunu ve bundan haberinin olup olmadığını soruyor. Derin, ikinci bebeğinin haberini de Asya'dan alıyor.

Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?
SON DAKİKA