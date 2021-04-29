Sadakatsiz son bölüme Asya'nın vurulma sahnesi damgasını vurdu! Sadakatsiz Asya ölecek mi?

Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?