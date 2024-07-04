Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:18

Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

Genç kadının en büyük hayallerinden biri olan safariye çıktı. Ancak bilmediği şey en büyük hayalinin en büyük kabusuna dönüşeceğiydi… Genç kadın doğa turu sonrasında evine döndü. Kolunda sivilce benzeri bir iz çıktı. Başlarda basit bir sivilce sandığı bu iz uzunca bir süre geçmedi. Üstüne üstlük oluşan şişlikte izle beraber büyüyordu. Doktora gitmeye karar verdi. Şoka uğratan gerçeği öğrendi…

Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

Doğa turları pek çok kişinin hayali arasında yer alıyor. Ancak doğa turları gösterişli olabildiği kadar tehlikeli de olabiliyor. İşte bu genç kadının hikayesi tam olarak böyle. Basit bir sivilce sandığı kolundan tek tek bakın neler çıkardılar.

Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

Büyük şehirlerde yaşayanların en fazla imrendiği olay doğayla iç içe olmaktır. Elbette son derece keyifli olan doğa turlarının bazen ilginç sonuçlar doğurduğu da bilinir. İşte onlardan biri! Gördüklerinize çok şaşıracaksınız.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

KOLUNDAKİ İZİ İLK ZAMANLAR SİVİLCE SANDI

Kolunda çıkan izleri sivilce sanan kadın umursamayarak yaşamına devam etti. Ancak daha sonra karşılaştıkları karşısında büyük şok yaşadı. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke oldu. Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

SON DAKİKA