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Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu
Giriş Tarihi: 04.07.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:18
Sadece bir ‘sivilce’ sanıyordu! Safariden dönen kadının hayatı altüst oldu
Genç kadının en büyük hayallerinden biri olan safariye çıktı. Ancak bilmediği şey en büyük hayalinin en büyük kabusuna dönüşeceğiydi… Genç kadın doğa turu sonrasında evine döndü. Kolunda sivilce benzeri bir iz çıktı. Başlarda basit bir sivilce sandığı bu iz uzunca bir süre geçmedi. Üstüne üstlük oluşan şişlikte izle beraber büyüyordu. Doktora gitmeye karar verdi. Şoka uğratan gerçeği öğrendi…