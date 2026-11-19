ERKEKLER ARABALARINI NEDEN DAHA FAZLA TEMİZLİYOR?

Bu konuda dikkat çeken bir araştırma, otomobil temizliğinde ev temizliğinden farklı bir tablo ortaya koyuyor. ABD'de 1.041 kişiyle gerçekleştirilen bir çalışmada, erkeklerin kadınlara kıyasla otomobilin birincil temizleyicisi olma olasılığının daha yüksek olduğu bildirildi.

Ancak bu durumun bütün erkekler için geçerli bir psikolojik açıklaması olduğu söylenemez. Kişisel ilgi, otomobile verilen önem, hobi alışkanlığı ve aile içindeki iş bölümü gibi birçok faktör devreye girebilir.