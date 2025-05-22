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Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:39
Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!
Yalnızca Türkiye'de yetişiyor, yılda bir kez açıyor ve ömrü sadece bir ay. Bahar aylarında ülkemizde ortaya çıkan bu dikkat çekici bitki, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ancak yaklaşmak bile riskli. Çünkü koparan ya da zarar verenlere kesilen ceza dudak uçuklatıyor. Öyle ki korunması için artık sadece jandarma değil, dronlar da devrede. İşte o doğa harikası...