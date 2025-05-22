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Haberler Yaşam Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:39

Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Yalnızca Türkiye'de yetişiyor, yılda bir kez açıyor ve ömrü sadece bir ay. Bahar aylarında ülkemizde ortaya çıkan bu dikkat çekici bitki, görenleri kendine hayran bırakıyor. Ancak yaklaşmak bile riskli. Çünkü koparan ya da zarar verenlere kesilen ceza dudak uçuklatıyor. Öyle ki korunması için artık sadece jandarma değil, dronlar da devrede. İşte o doğa harikası...

Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Sert doğa koşullarında açan, fotoğraf tutkunlarının peşine düştüğü bu nadir tür, yasal koruma altında. Bölgeye gelen ziyaretçiler sürekli uyarılıyor. Çünkü bu çiçeğe dokunmanın bedeli tam 557 bin 212 TL.

Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Türkiye'nin doğusuna özgü, yüksek rakımlı dağlarda yetişen bu nadir tür, yalnızca belirli bir dönemde çiçek açıyor. Halk arasında "ağlayan gelin" olarak da anılan bu bitki, ters şekilde açan kırmızı ve turuncu çiçekleriyle dikkat çekiyor.

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Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Endemik yapısı nedeniyle özel koruma altında bulunan bu tür, aynı zamanda kültürel ve doğal miras olarak da kabul ediliyor. İlkbaharın habercisi sayılan çiçek, sadece birkaç hafta boyunca doğayı süsleyebiliyor. Bu nedenle her yıl binlerce kişi onu görebilmek için bölgeye akın ediyor.

Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Doğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde baharın gelmesiyle birlikte doğa, eşsiz güzelliklere bürünmeye başladı. Bu güzelliklerin başında gelen ve halk arasında "ağlayan gelin" ya da "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, kırmızı ve turuncu tonlarıyla göz kamaştırıyor. Hakkari, Van, Şırnak, Bingöl ve Tunceli gibi illerde görülen bu endemik bitki türü, sadece görsel değil, biyolojik çeşitlilik açısından da büyük öneme sahip.

Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

ŞİVİŞK VADİSİ'NDE DOĞA ŞÖLENİ!
Hakkari merkezine bağlı Üzümcü köyü yakınlarında bulunan Şivişk Vadisi, ters lalelerin açmasıyla birlikte her yıl doğaseverlerin akınına uğruyor. Doğa kulüplerinin düzenlediği etkinliklerle bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu renk şölenini fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor. Vadide yeşilin binbir tonu, ters lalelerin kırmızı-turuncu rengiyle birleşerek adeta bir kartpostal manzarası oluşturuyor.