Sadece Türkiye’de yetişiyor! Dronlarla korunuyor: Dokunmanın cezası 557 bin 212 TL!

Endemik yapısı nedeniyle özel koruma altında bulunan bu tür, aynı zamanda kültürel ve doğal miras olarak da kabul ediliyor. İlkbaharın habercisi sayılan çiçek, sadece birkaç hafta boyunca doğayı süsleyebiliyor. Bu nedenle her yıl binlerce kişi onu görebilmek için bölgeye akın ediyor.