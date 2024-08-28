Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:29

Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa'da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermeye başladı. Sağanakla birlikte Bayrampaşa alt geçidini su basarken, 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı. Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, suyun 2 dakikada 10 metreye çıktığını ve arabanın iki boy kadar suya gömüldüğünü belirterek, "Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu" dedi.

DHA
Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa’da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bayrampaşa-Maltepe metro altgeçidini su bastı. Metrelerce yükselen yağmur suları arasında bir minibüs ve panelvan mahsur kaldı.

Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa’da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa’da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

İKİ ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇEKİLDİ

Belediye ekiplerinin alt geçitteki suyu tahliye etmesinin ardından, alt geçitte mahsur kalan 2 araç çekici yardımıyla çekildi.

Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa’da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

Alt geçitten araçların çekilmesinin ardından geriye çamur yığını kaldı. Ekiplerin alt geçitteki temizlik çalışmaları sürüyor.

Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa’da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu

"BEN DE CAMI KIRARAK KAÇTIM"

Altgeçitte suya gömülen minibüste mahsur kalan Nurettin Çakır o anları anlattı.

SON DAKİKA