Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:29
Sağanak hayatı felç etti! Bayrampaşa'da alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü: Yolcu olsa boğulurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermeye başladı. Sağanakla birlikte Bayrampaşa alt geçidini su basarken, 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 araç olay yerinden kaldırıldı. Alt geçitte mahsur kalan minibüs şoförü Nurettin Çakır, suyun 2 dakikada 10 metreye çıktığını ve arabanın iki boy kadar suya gömüldüğünü belirterek, "Minibüs boştu, ben zor çıktım. Yolcu olsa boğulurdu" dedi.