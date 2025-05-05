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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 06:42

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapılan açıklamada 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıklamış ve bu alımlarda 15 bin 342 personel için başvurular 2 Mayıs tarihinde başlamıştı. Şimdi ise gözler 3 bin 658 işçi alımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır, koşullar neler? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü başvuruların başlayacağını belirten Bakan Memişoğlu, başvuru detaylarını da açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, koşullar neler? İşte, başvuru detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Bu kapsamda başvuru işlemleri 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi https://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Sürekli işçi alımı başvuru şartları ise şu şekilde olacak;
  • En az 5 yıllık ilkokul (yetişkinler 2. kademe eği̇ti̇mi̇ başarı belgesi̇ne sahi̇p olanlar dahi̇l)
  • En az 5 yıllık i̇lkokul (yeti̇şki̇nler 2.kademe eği̇ti̇mi̇ başarı belgesi̇ne sahi̇p olanlar dahi̇l) ortaöğreti̇m mezunu olmak.
  • Ortaöğreti̇m kurumlarının sağlık hi̇zmetleri̇ alanı- hemşi̇re yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakim tekni̇syenli̇ği̇ dalının bi̇ri̇nden mezun olmak.
  • Ortaöğreti̇m kurumlarının bi̇ri̇nden veya önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya li̇sans bölümleri̇ni̇n bi̇ri̇nden mezun olmak.
  • 1.5188 sayılı özel güvenli̇k hi̇zmetleri̇ne dai̇r kanun gereği̇nce geçerli̇li̇ği̇ devam eden özel güvenli̇k ki̇mli̇k kartına sahi̇p olmak. (silahlı özel güvenli̇k ki̇mli̇k kartına sahi̇p olanlar da başvuru yapabi̇li̇r)
  • 2.engelli̇ veya eski̇ hükümlü olmamak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İŞKUR | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?
  • Ortaöğreti̇m kurumlarının bi̇ri̇nden veya ortaöğreti̇m kurumlarının yi̇yecek i̇çecek hi̇zmetleri̇ alanı ve dallarının bi̇ri̇nden mezun olmak veya önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya önli̇sans eği̇ti̇m kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yöneti̇mi̇, yemek pi̇şi̇rme tekni̇kleri̇, gastronomi̇ ve mutfak sanatlari, gemi̇ aşçiliği önli̇sans programlarının bi̇ri̇nden mezun olmak veya li̇sans programlarının bi̇ri̇nden veya li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının; gastronomi̇ ve mutfak sanatları, gastronomi̇, mutfak sanatları ve yöneti̇mi̇ li̇sans programlarının bi̇ri̇nden mezun olmak.
  • 1.ortaöğreti̇m, önli̇sans ve li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının herhangi̇ bi̇ri̇nden mezun olanlar i̇çi̇n; meb onaylı aşçılık sertifikasına sahi̇p olmak veya 3308 sayılı kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesi̇ne sahi̇p olmak. (ortaöğreti̇m, ön li̇sans veya li̇sans eği̇ti̇m kurumlarının aşçılık veya dengi̇ bölümü mezun olanlardan aşçılık sertifikası veya ustalık belgesi̇ sertifikası istenmeyecektir)
  • 2.tüm öğrenim düzeyleri̇ ve programları i̇çi̇n aşçı olarak en az 3 yıl çalışma deneyimine sahi̇p olduğunu belgelendirmek.