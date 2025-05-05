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SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.05.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
06:42
Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs 2025 Pazartesi itibarıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapılan açıklamada 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıklamış ve bu alımlarda 15 bin 342 personel için başvurular 2 Mayıs tarihinde başlamıştı. Şimdi ise gözler 3 bin 658 işçi alımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır, koşullar neler? İşte, detaylar...