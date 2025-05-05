SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurular nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacağını açıklamıştı. 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü başvuruların başlayacağını belirten Bakan Memişoğlu, başvuru detaylarını da açıkladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, koşullar neler? İşte, başvuru detayları...