Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:48
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?
Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Süreci yakından takip eden sağlık çalışanları "Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar ÖSYM takvimine odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartlar neler?