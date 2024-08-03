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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:48

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Süreci yakından takip eden sağlık çalışanları "Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar ÖSYM takvimine odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak onaylanmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı da Resmi Gazete kararıyla netleşti. Bu kapsamda ihtiyaç olan yerlerde istihdam etmek için sözleşmeli sağlık personeli ataması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM

Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru ekranı 2024: Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, nasıl başvurulur?

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