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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alım kılavuzu
Giriş Tarihi: 27.05.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
16:42
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 36 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kontenjan ve kadro sayılarını Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS puanlarıyla Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları" araştırmasına başladı. İlana göre 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdamı gerçekleştirilecek. İlana başvuru yapacak adaylar detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman? 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar