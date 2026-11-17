SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM

Başkan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi'nde düzenlenen toplu temel atma ve açılış töreninde 38 bin personel alımına ilişkin açıklama yaptı. 2026 yılı tamamlanmadan Sağlık Bakanlığı bünyesinde 38 bin hekim dışı personel istihdamı için ilan yayımlanacağını duyurdu. Alımın başvuru takvimi ve diğer ayrıntılarının ise Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.