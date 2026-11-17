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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları bekleniyor! 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 11:31
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları bekleniyor! 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için gözler yeni duyuruya çevrildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli başta olmak üzere birçok kadroda yapılması beklenen alımın başvuru tarihleri ve kontenjanları merak konusu oldu.