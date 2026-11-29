SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI İLANI NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, 2026 yılı tamamlanmadan 38 bin hekim dışı personelin istihdamı için ilan yayımlanacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da 16 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada alım hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Buna karşın ilan tarihi henüz kesinleşmedi. Kadro dağılımı, başvuru şartları ve müracaat takviminin Bakanlığın resmi açıklamasıyla duyurulması bekleniyor.