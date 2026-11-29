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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda!
Giriş Tarihi: 29.11.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 08:57
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda!
Sağlık Bakanlığının 38 bin personel ve İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın 2026 yılı bitmeden hekim dışı personel istihdamı yapılacağını açıklamasının ardından adaylar, yeni ilanların yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtmesiyle başvuru takvimi, kadro dağılımı ve alım şartları yeniden gündeme geldi.