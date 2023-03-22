SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU SON DURUM: 2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili gelen son dakika açıklamasının ardından gözler bu kez alımlara ilişkin başvuru tarihleri, şartları, kontenjan ve branş dağılımı gibi detaylara çevrildi. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bakanlık bünyesine 42 bin 500 personelin istihdam edileceği müjdesini verdi. Peki, 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte Sağlık Bakanlığı 2. Personel alımı başvurularına ilişkin tüm merak edilenler.