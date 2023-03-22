SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU SON DURUM: 2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?

Yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin alımın 42 bin 250'sinin tamamlandığını belirtmiş ve ikinci atamalar için "Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." Denmişti. Beklenen o duyuru geldi ve 2. etap alımlar için 42 bin 500 kontenjan ayrılacağı müjdesi geçtiğimiz gün verildi. Bu kapsamda adaylar "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 2. Personel alımı başvuru sürecine dair son durum.