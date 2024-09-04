SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı DHY 2024 takvimine göre kura çekimi 4 Eylül Çarşamba günü Bilkent Yerleşkesinde katılımcılara kapalı şekilde yapıldı. Kuraya dair tercih başvurular ise 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Adaylar göreve başlayıp başlamayacağını öğrenmek için arama motorlarında kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı DHY 2024 kura sonuçları ile ilişkin detaylar haberin devamında...