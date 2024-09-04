Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
14:47
SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?
118.Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihler 5-8 Ağustos 2024 tarihlerinde adayların katılımıyla tamamlandı. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzman eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorların atama kuraları bugün sosyal medya platformunda canlı yayında gerçekleştirildi. Binlerce aday kura çekiminin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 118. Dönem DHY 2024 kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı sonuçlar nereden öğrenilebilir?