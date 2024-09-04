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Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:47

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

118.Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihler 5-8 Ağustos 2024 tarihlerinde adayların katılımıyla tamamlandı. Tıp Fakültesinden mezun olarak uzman eğitimini ve yan dal uzmanlığını tamamlayan doktorların atama kuraları bugün sosyal medya platformunda canlı yayında gerçekleştirildi. Binlerce aday kura çekiminin sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 118. Dönem DHY 2024 kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı sonuçlar nereden öğrenilebilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı DHY 2024 takvimine göre kura çekimi 4 Eylül Çarşamba günü Bilkent Yerleşkesinde katılımcılara kapalı şekilde yapıldı. Kuraya dair tercih başvurular ise 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Adaylar göreve başlayıp başlamayacağını öğrenmek için arama motorlarında kura sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, Sağlık Bakanlığı DHY 2024 kura sonuçları ile ilişkin detaylar haberin devamında...

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

118. DHY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!
Sağlık Bakanlığı tarafından 118. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül 2024 tarihinde saat 10:30'da başladı. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Kura çekilişi Bakanlığın sosyal medya kanalından canlı olarak yayınlandı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından 118. Dönem Devlet Hizmetleri Yükümlülüğü kura çekimi 4 Eylül günü saat 10:30'da canlı yayında yapıldı. Sonuçlar Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden ilan edilecek.


SAĞLIK BAKANLIĞI 118. DÖNEM DHY KURASONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
Mal Bildirim Formu
Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
Askerlik Durum Belgesi
Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI DHY 2024 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İsim listesi yayınlandı mı, sonuçlar nereden öğrenilir?
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