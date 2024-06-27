SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 2. birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.