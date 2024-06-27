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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:06

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme ve tayin başvurusu araştırılmaya başladı. Sağlık çalışanlarının 2024 yılında tayin işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden kadro ve branş dağılımlarıyla tercih kılavuzunun yayımlandı. Açıklanan kılavuzla birlikte başvuru ekranı açıldı. Peki, Haziran iller arası tayin başvurusu başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvurusu Haziran 2024

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2024 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı İller Arası Tayin başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kura takvimi yayında. Başvurular 26 Haziran 2024 Çarşamba – 1 Temmuz 2024 Pazartesi Saat 18.00'e kadar yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU (EKİP) EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan takvime göre Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/)

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 2. birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.

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