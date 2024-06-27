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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:06
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SAYFASI: 2024 Haziran İller Arası yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme ve tayin başvurusu araştırılmaya başladı. Sağlık çalışanlarının 2024 yılında tayin işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden kadro ve branş dağılımlarıyla tercih kılavuzunun yayımlandı. Açıklanan kılavuzla birlikte başvuru ekranı açıldı. Peki, Haziran iller arası tayin başvurusu başladı mı, nereden ve nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvurusu Haziran 2024