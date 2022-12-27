Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere eski hükümlü ve terörle mücadelede yaralanan 1468 sürekli işçi alımı yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosu için yapılacak personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ve şartları.