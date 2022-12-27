Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, branş ve kadro dağılımı ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1468 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosu için sınava alınacak asıl ve yedek listeler kura ile belirlenecek olup KPSS şartı aranmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.