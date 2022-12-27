Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:16

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi için geri sayım devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları, 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlandı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri için bekleyişe geçti. Bakanlık tarafından paylaşılan takvime göre, İŞKUR kura çekimi Aralık ayında yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 11 bin 317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.