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Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 08:25

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım sona eriyor. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi ve şimdi sırada kura çekilişi var. Yayınlanan kılavuza göre, sürekli işçi alımı kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları ise Bakanlığın internet adresi üzerinden ilan edilecek. Hal böyleyken başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 11.317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakanlık bünyesinde farklı branşlarda istihdam edilmek üzere 11 bin 347 sürekli işçi alımı için kura tarihi gelip çattı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde yani bugün başlayacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek çekilişin ardından kura sonuçları ve isim listesi Bakanlığın internet adresi üzerinden ilan edilecek. Bu noktada başvuruda bulunan binlerce aday, ''Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman başlayacak, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, İŞKUR kura tarihi ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İŞKUR ile 11 bin 317 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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