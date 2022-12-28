Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım sona eriyor. Bakanlık bünyesine 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi ve şimdi sırada kura çekilişi var. Yayınlanan kılavuza göre, sürekli işçi alımı kura çekimi 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları ise Bakanlığın internet adresi üzerinden ilan edilecek. Hal böyleyken başvuru yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 11.317 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…