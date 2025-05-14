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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:50
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR üzerinden başvurular gerçekleştirildi. 5 Mayıs tarihinde başlayıp 9 Mayıs'ta sona eren başvuruların ardından kura çekimi için verilecek tarihe odaklanıldı. Kura usulüne göre yapılacak olan yerleştirmeler noter huzurunda gerçekleşecek. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, adayların görev tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...