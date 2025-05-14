Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:50

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için İŞKUR üzerinden başvurular gerçekleştirildi. 5 Mayıs tarihinde başlayıp 9 Mayıs'ta sona eren başvuruların ardından kura çekimi için verilecek tarihe odaklanıldı. Kura usulüne göre yapılacak olan yerleştirmeler noter huzurunda gerçekleşecek. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, adayların görev tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları 9 Mayıs tarihinde sona erdi. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvurular sonrası gözler işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Kura çekimi işleminin ardından isim listesi açıklanmış olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 personel alımı için başvuru süreci, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına ilişkin kura çekimi, 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kura sonucu ismi çıkan adaylar, gerekli belgeleri teslim ederek ilan edilecek tarihler doğrultusunda görevlerine başlayacak. Ancak işe başlama tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sürece dair gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun duyuruları üzerinden takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.