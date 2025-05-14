SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ belli oldu! 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına ilişkin kura çekimi, 27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kura sonucu ismi çıkan adaylar, gerekli belgeleri teslim ederek ilan edilecek tarihler doğrultusunda görevlerine başlayacak. Ancak işe başlama tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sürece dair gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun duyuruları üzerinden takip ediliyor.