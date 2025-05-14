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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:59

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler işçi alımı kurasına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 5 Mayıs tarihinde başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar kura usulüne göre kadrolara yerleştirilecek. Kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, adayların görev tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarında yapılacak. Belirlenen koşulları sağlayan adayların başvuruları olumlu sonuçlanması halinde yapılacak kuraya göre kadrolara yerleştirilecek. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekim tarihi belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrilecek.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 - 28 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak duyurulan tarihler akabinde görevlerine başlayacak. Ancak henüz göreve başlama tarihleriyle ilgili de resmi kurumlardan açıklama gelmedi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları yakından takip ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.