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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:59
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde gözler işçi alımı kurasına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 5 Mayıs tarihinde başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. Başvurularını tamamlayan adaylar kura usulüne göre kadrolara yerleştirilecek. Kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, adayların görev tarihi belli oldu mu? İşte, detaylar...