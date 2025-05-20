Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 07:19

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi herkes kura çekiminin tarihini merak ediyor. İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular sonrası, eksik başvurusu olan adaylar noter huzurunda yapılacak kura sürecini bekliyor. Kadrolara yerleşmeyi umut eden işçi adayları, göreve başlama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, göreve başlama takvimi açıklandı mı? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi pozisyonu için başvuru süreci 9 Mayıs'ta tamamlandı. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların ardından, adayların gözü kura çekim tarihine çevrildi. Kura ile birlikte asil adayların listesi açıklanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçları hangi tarihte yayınlanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs tarihinde sona erecek. Kura sonucu seçilen adaylar, belgelerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı'nın ardından görevlerine başlayacaklar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KESİN LİSTE YAYINLANDI!

Sağlık Bakanlığı tarafından nihai aday listesi duyuruldu. Böylece, başvurusu onaylanan ve kura çekimine katılma hakkı kazanan isimler kesinleşmiş oldu.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

"İş Arayan" bölümünden giriş yapın.

"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OALCAK?
İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili tüm güncellemeler haber sayfalarımızda paylaşılacaktır.