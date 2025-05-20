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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
07:19
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH VERİLDİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kurası ne zaman, saat kaçta?
Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular tamamlandı ve şimdi herkes kura çekiminin tarihini merak ediyor. İŞKUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında alınan başvurular sonrası, eksik başvurusu olan adaylar noter huzurunda yapılacak kura sürecini bekliyor. Kadrolara yerleşmeyi umut eden işçi adayları, göreve başlama tarihleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, göreve başlama takvimi açıklandı mı? İşte detaylar…