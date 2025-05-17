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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
14:08
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. İŞKYUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından başvurularını tamamlamayan adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kadrolara yerleştirmelerinin yapılmasını bekleyen personel adayları araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve adayların göreve başlama tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar