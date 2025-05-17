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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 14:08

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler kura çekimine çevrildi. İŞKYUR üzerinden 5-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ardından başvurularını tamamlamayan adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kadrolara yerleştirmelerinin yapılmasını bekleyen personel adayları araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve adayların göreve başlama tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 3658 işçi alımı başvuru süresi 9 Mayıs'ta sona erdi. İŞKUR üzerinden yapılan başvurularına ardından tüm gözler kura çekim tarihine yöneldi. Kura çekimi ile asil adayların listesi yayımlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura işlemi 27 Mayıs'ta tamamlanacak. Kurada başarılı olan adaylar, gerekli evrakları tamamladıktan sonra Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacaklar.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OALCAK?
İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili tüm güncellemeler haber sayfalarımızda paylaşılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİM TARİHİ NETLEŞTİ! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.