SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili tüm güncellemeler haber sayfalarımızda paylaşılacaktır.