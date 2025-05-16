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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 06:58

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde tüm dikkatler işçi alımı kura çekimine çevrildi. Bakanlık tarafından İŞKUR üzerinden 5 Mayıs'ta başlayan başvurular, 9 Mayıs'ta sona ermişti. Başvurusunu tamamlayan adaylar, kura yöntemiyle kadrolara yerleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kura, noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve adayların göreve başlama tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı başvuru süreci 9 Mayıs itibarıyla tamamlandı. İŞKUR üzerinden yapılan kayıtların ardından tüm gözler kura çekim tarihine çevrildi. Kura uygulaması gerçekleştirildikten sonra asil adayların listesi resmi olarak duyurulacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte ilan edilecek? İşte detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura işlemi 27 Mayıs'ta tamamlanacak. Kurada başarılı olan adaylar, gerekli evrakları tamamladıktan sonra Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlayacaklar.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
İşe alınacak kalıcı işçiler, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Sonuçlar ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayımlanacak. Kura sonuçlarının kura çekim günü açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili tüm güncellemeler haber sayfalarımızda paylaşılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.