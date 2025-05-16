Haberler
Yaşam
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
06:58
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ AÇIKLANDI! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları ne zaman duyurulacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde tüm dikkatler işçi alımı kura çekimine çevrildi. Bakanlık tarafından İŞKUR üzerinden 5 Mayıs'ta başlayan başvurular, 9 Mayıs'ta sona ermişti. Başvurusunu tamamlayan adaylar, kura yöntemiyle kadrolara yerleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kura, noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak ve adayların göreve başlama tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar