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Giriş Tarihi: 25.05.2025 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:49

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3.658 sürekli işçi alımı için kura heyecanı başladı. İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Ankara'da noter huzurunda yapılacak kura çekimini bekliyor. Bakanlık tarafından yayımlanan kura kılavuzuna göre, çekiliş canlı yayında gerçekleştirilecek ve sonuçlar kısa sürede erişime açılacak. Aday listelerinin açıklanmasının ardından gözler şimdi kura sonuçlarında. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve tüm detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 3.658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci İŞKUR üzerinden tamamlandı. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve aşçı gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için kura çekimi öncesi hazırlıklar sürerken, gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Bakanlık tarafından nihai aday listesi duyuruldu. Şimdi ise adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 kura takvimi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

"İş Arayan" bölümünden giriş yapın.

"İş Başvurularım" sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

"Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.