"Sağlık Bakanlığı kura sonuçları" İŞKUR aracılığıyla yapılan çekilişle ilk gün sonuçları belli oldu. Sağlık Bakanlığı kadrolarına güvenlik ve temizlik görevlisi kadrolarında ve pek çok meslekte 11 bin 317 sürekli işçi alımını kapsayan kura çekimine katılarak Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama sayfasına erişerek listede isminin olup olmadığını merak edenler İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları ve il il isim listesi sorgulama sayfası detayları şöyle;