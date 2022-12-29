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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 00:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 00:36

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları belli oldu. İŞKUR aracılığıyla güvenlik ve temizlik görevlisi gibi kadrolara 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak olan alımlara başvuruda bulunanlar kura gününü merakla bekliyordu. 28 Aralık tarihinde yapılan kura çekimi sonunda Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. son dakika Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgula sayfası ve İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

"Sağlık Bakanlığı kura sonuçları" İŞKUR aracılığıyla yapılan çekilişle ilk gün sonuçları belli oldu. Sağlık Bakanlığı kadrolarına güvenlik ve temizlik görevlisi kadrolarında ve pek çok meslekte 11 bin 317 sürekli işçi alımını kapsayan kura çekimine katılarak Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama sayfasına erişerek listede isminin olup olmadığını merak edenler İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları ve il il isim listesi sorgulama sayfası detayları şöyle;

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile belirlenecek.

11 bin 317 işçi alımı için kura çekimi 28 Aralık 2022 tarihinde başladı. Noter huzurunda çekilecek kura, sabah 09.00'da başlayacak ve saat 18.00'de sona erecek.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Kura sonuçları aynı gün saat 22.00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları SORGULAMA EKRANI | İŞKUR ile 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il isim listesi sorgulama nereden, nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 317 işçi alımı başvuruları 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alındı.

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