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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
11:16
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile iftar programına katıldı. Programın ardından sağlık sektöründe yapılacak personel alımının müjdesini duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hekim dışı 37 bin personel alımı yapılacağı müjdesi üzerine 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorusu araştırma konusu oldu.