Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: SAĞLIKTA YENİ İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada duyurdu:

"...Sözlerimi bitirmeden önce sağlık camiamızın merakla beklediği önemli bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum: İnşallah 2025 yılı içinde, sağlık teşkilatımızı 37 bini hekim dışı olmak üzere yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum..."