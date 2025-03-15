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Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 11:16

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ile iftar programına katıldı. Programın ardından sağlık sektöründe yapılacak personel alımının müjdesini duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hekim dışı 37 bin personel alımı yapılacağı müjdesi üzerine 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorusu araştırma konusu oldu.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı personel alımı müjdesi üzerine alım yapılacak kadrolar ve branş dağılımı merak konusu oldu. 2025 yılı içinde yerleştirme yapılacak kadrolar için başvuru kılavuzu bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının detayları…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: SAĞLIKTA YENİ İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada duyurdu:

"...Sözlerimi bitirmeden önce sağlık camiamızın merakla beklediği önemli bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimle paylaşmak istiyorum: İnşallah 2025 yılı içinde, sağlık teşkilatımızı 37 bini hekim dışı olmak üzere yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum..."

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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı duyuru ile netlik kazanacak.

Kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.