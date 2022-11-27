Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını duyurmuştu. Ardından bir açıklama daha yapan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi. Atama bekleyen sağlık çalışanı adayları ise Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar…