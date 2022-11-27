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Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 10:16

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı alınacağını duyurmuştu. Ardından bir açıklama daha yapan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunun İŞKUR ve ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi. Atama bekleyen sağlık çalışanı adayları ise Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı ile ilgili detayları sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. 85 bin kadro açılan Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta 42 bin 500 işçi alımı gerçekleştirilecek olup başvurular, İŞKUR tarafından alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ederken atama bekleyen sağlık çalışanları, ''Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bu yıl hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog, odyolog, diyetisyen ve fizyoterapist gibi branşlara alım yapılması beklentisi var. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2022 Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu, şartları, branş ve kadro dağılımı ile ilgili son bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Koca, 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamasının yapılacağını bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımı geçtiğimiz yıl da sonbahar aylarında yapılmıştı. 13 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM'ye gönderilen kılavuz, 16 Aralık 2021 tarihinde ÖSYM tarafından tercihe açılmıştı.

Bakan Koca, bu yılki alımla ilgili listenin 18 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılki süreç göz önüne alındığında Kasım ayının son haftasıyla beraber Sağlık Bakanlığı personel alımı ve başvuru kılavuzunun erişime açılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:

''31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.''

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı İŞKUR 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kılavuz yayınlandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA: MÜLAKAT ŞARTI YOK!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak.

Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

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