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Giriş Tarihi: 21.03.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 21:34

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 2. etap personel ve işçi alımı açıklaması geldi. Bakan Koca, KPSS ile toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900 sürekli işçi istihdam edileceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre başvuru kılavuzu İŞKUR'a ve tercih kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. Alım yapılacak kadro ve kontenjanlar da belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt arıyor. İşte, son dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu ve konu ile ayrıntılı bilgiler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları gündemdeki yerini aldı. Bakan Koca, 2. Etap Sağlık Bakanlığı işçi alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, 42 bin 500 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile tercih kılavuzu ise ÖSYM ile paylaşıldı. Öte yandan alım yapılacak branş dağılımı ve kontenjanları bilgisine de yer verildi. Hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve teknisyeni gibi sağlık çalışanları yanı sıra 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek olup KPSS puan şartı aranacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi/ personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SON DAKİKA: BAKAN KOCA'DAN 2. PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Fahrettin Koca tarafından ikinci adımının gerçekleşeceğini aktarılan Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu İŞKUR ile paylaşıldı. Tercih kılavuzu da ÖSYM'ye gönderildi.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair ilk açıklama bugün geldi. Buna göre başvuru işlemlerinde ilk adım atıldı ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI 2023

Bakan Koca tarafından alıma dair detaylar paylaşıldı. İşte branş ve kontenjan dağılımı:

"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

PERSONEL ALIMINDA 1. ETAP TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin sağlık çalışanı ve sürekli işçi alımı ile toplamda 42 bin 500 atama yapıldı.

İkinci alımlarda ise ağırlıklı olarak teknisyen, hemşire ve tıbbi sekreter kadrolarına alım yapılacak. Detaylar başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

SON DAKİKA