Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2023: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı işçi/personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 2. etap personel ve işçi alımı açıklaması geldi. Bakan Koca, KPSS ile toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10.900 sürekli işçi istihdam edileceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre başvuru kılavuzu İŞKUR'a ve tercih kılavuzu ÖSYM'ye gönderildi. Alım yapılacak kadro ve kontenjanlar da belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl sorularına yanıt arıyor. İşte, son dakika Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru kılavuzu ve konu ile ayrıntılı bilgiler...