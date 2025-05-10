Haberler
Yaşam
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
16:32
Sağlık Bakanlığı 81 ilde 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştiriyor. Başvurular 5 Mayıs'ta esube.iskur.gov.tr üzerinden başladı.Temizlik görevlisi, aşçı, özel güvenlik ve klinik destek elemanı gibi kadrolara personel alımı gerçekleşecek. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçlar kura usulüne göre düzenlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, belli oldu mu? İşte, detaylar...