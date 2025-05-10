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Haberler Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.05.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 16:32

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 81 ilde 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştiriyor. Başvurular 5 Mayıs'ta esube.iskur.gov.tr üzerinden başladı.Temizlik görevlisi, aşçı, özel güvenlik ve klinik destek elemanı gibi kadrolara personel alımı gerçekleşecek. Başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuçlar kura usulüne göre düzenlenecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, belli oldu mu? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için başvuru süreci devam ediyor. Adaylar için devam eden sürecin tamamlanmasının ardından kura çekimi gerçekleşecek ve adaylar görevlerine başlayacak. 81 ilde yapılacak olan alımlar için başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alındı .Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kurası ne zaman, belli oldu mu? İşte, detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!

Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI KADRO VE MESLEK DAĞILIM LİSTESİ

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SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs tarihinde İŞKUR üzerinden erişime açıldı. Başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 | Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?

İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA, KAÇ İLDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.