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Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:59

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

Sözde çevreci Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki denize sıfır kaçak villası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül'de son uyarı yapıldı. Yıkım kararını uygulamayan CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.

Ceyhan TORLAK
Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı. İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi.

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Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi. Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

KAÇAK VİLLAYI KARDEŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNE YAPMIŞ

SABAH, sözde çevreci Şahan Gökbakar'ın kaçak villası ile ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kardeşi Togan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Ev, önündeki beton iskele, depo (ardiye) ve fırın, sundurma ve terastan oluşan yapının Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunduğu bölgede imar planı bulunmuyor.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

BAKANLIKTAN SON UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediyesi'ne yaptığı son uyarıda, yapı kayıt belgesinin iptali ile ilgili açılan davalarda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığı ifade edildi.

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