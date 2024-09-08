Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi. Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı.