Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
14:59
Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villası için bakanlıktan son uyarı!
Sözde çevreci Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki denize sıfır kaçak villası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül'de son uyarı yapıldı. Yıkım kararını uygulamayan CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.