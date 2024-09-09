Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ KARARI UYGULAMIYOR!

Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı. İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi.

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi. Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı.