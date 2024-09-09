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Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:27

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

Sözde çevreci Şahan Gökbakar, Marmaris'te denize sıfır kaçak villa yaptı. Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak villanın yapı kayıt belgesini iptal ederken 6 Eylül'de son uyarıyı yaptı. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin açıklaması ise şaşkınlık yarattı: İçeri giremedik!

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK
Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ KARARI UYGULAMIYOR!

Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı. İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi.
Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi. Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı.

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Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

KAÇAK VİLLAYI KARDEŞİNİN ŞİRKETİ ÜZERİNE YAPMIŞ
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kaçak villasını kardeşi Togan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. Ev, önündeki beton iskele, depo (ardiye) ve fırın, sundurma ve terastan oluşan yapının Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunduğu bölgede imar planı bulunmuyor.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

BAKANLIKTAN UYARI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediyesi'ne yaptığı son uyarıda, yapı kayıt belgesinin iptali ile ilgili açılan davalarda herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı olmadığı ifade edildi.
Bakanlık, yıkım işleminin Marmaris Belediyesi'nce gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye tarafından da gerçekleştirileceği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi.

Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!

Tüm uyarılara rağmen yıkım kararını uygulamayan CHP'li Marmaris Belediyesi'ne 6 Eylül'de gönderilen yazıda, ayrıca Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.

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