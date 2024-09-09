Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
19:27
Şahan Gökbakar’ın denize sıfır kaçak villasıyla ilgili Marmaris Belediyesi’nden akılalmaz açıklama!
Sözde çevreci Şahan Gökbakar, Marmaris'te denize sıfır kaçak villa yaptı. Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak villanın yapı kayıt belgesini iptal ederken 6 Eylül'de son uyarıyı yaptı. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin açıklaması ise şaşkınlık yarattı: İçeri giremedik!