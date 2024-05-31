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Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu 300 uzman erbaş alacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:46
Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu 300 uzman erbaş alacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, şartları belli oldu mu?
Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. En az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla topçu, telsizci, motorcu, elektrikçi, ikmal, kurbağaadam kadrolarında istihdam sağlanacak. İlana başvuracak adaylar "Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?" sorusuna cevap arıyor. İşte, 2024 ikinci dönem Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi...