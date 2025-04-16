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Giriş Tarihi: 16.04.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 17:11

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Star TV ekranlarında Sahipsizler 19. bölümü ile takip ediliyor. Çarşamba günleri seyirci ile buluşan dizinin başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız'ın paylaşıyor. 16 Nisan 2025 tarihli bu haftaki bölümde kardeşlerin Abbas tarafından kaçırıldığını öğrenen Devran, Cevdet ve Yusuf büyük bir öfkeyle harekete geçer. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Sahipsizler 19. bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 16 Nisan 2025 tarihli heyecanın giderek arttığı bu son bölümde izleyicileri sürükleyici anlar bekliyor. Her türden çaresizliğe karşı birbirine sığınan altı kardeşin hayata tutunma hikayesinde heyecan giderek artıyor. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE

16 Nisan 2025 tarihli dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

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SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşlerin Abbas tarafından kaçırıldığını öğrenen Devran, Cevdet ve Yusuf büyük bir öfkeyle harekete geçer. Gelini Azize'nin kaçırılmasına öfkelenen Vahap ise adamlarını toplayarak Abbas'ın izini sürmeye başlar. Abbas, kızlar için korkunç bir plan yaparken, Cemo'yu da acımasız bir kader beklemektedir.

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz
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SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Azize ve kardeşlerini kurtarmak için Devran ve Cevdet adım adım Abbas'a yaklaşırken, Zeliha ve Fidan da Abbas'ın elinden kurtulmak için cesur bir girişimde bulunur. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Abbas'a boyun eğmeyi reddeden Azize, Devran'ın kendisini kurtaracağından emin olsa da, Cemo'nun yaşadıklarıyla ilgili büyük bir endişe içindedir. Kardeşleri kurtarma operasyonu ise son derece zorlu ve tehlikeli olacaktır.