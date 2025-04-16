SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM İZLE: Star TV canlı yayın ekranı ile Sahipsizler son bölüm izle full HD, kesintisiz

Azize ve kardeşlerini kurtarmak için Devran ve Cevdet adım adım Abbas'a yaklaşırken, Zeliha ve Fidan da Abbas'ın elinden kurtulmak için cesur bir girişimde bulunur. Ancak her şey planlandığı gibi gitmez. Abbas'a boyun eğmeyi reddeden Azize, Devran'ın kendisini kurtaracağından emin olsa da, Cemo'nun yaşadıklarıyla ilgili büyük bir endişe içindedir. Kardeşleri kurtarma operasyonu ise son derece zorlu ve tehlikeli olacaktır.