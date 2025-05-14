Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran'ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:43

Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran'ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Star TV ekranlarında Sahipsizler 23. bölümü ile takip ediliyor. 14 Mayıs 2025 tarihli bu haftaki bölümde Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran’ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler 23 bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 13 Mayıs 2025 tarihli heyecanın giderek arttığı yeni bölümde izleyicileri sürükleyici anlar bekliyor. Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç, onu tehlikeli bir girdabın içine çeker. İşte, Sahipsizler son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz...

Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran’ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

SAHİPSİZLER 23. BÖLÜM İZLE

14 Mayıs 2025 tarihli dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran’ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Samet'in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç, onu tehlikeli bir girdabın içine çeker.

Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran’ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Hakkını almak için Vahap'a karşı daha da bilenen Fırat, Alaz soyadında da gözü olduğunu açıkça ortaya koyar. Aşiret içinde Devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alazları öfkelendirirken, Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize ile arasındaki gerilimi tırmandırır.

Sahipsizler 23. bölüm izle: Devran’ın babalık hayalleri suya düştü! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Buket'e kalan yüklü miras, Haşmet'i heyecanlandırır. Haşmet, Yusuf ile Buket'i yeniden bir araya getirmek için birtakım adımlar atmaya başlar. Alaz soyunun devamı için Devran'ın çocuk sahibi olmasını hayati bir mesele olarak gören Pervin, çareyi Azize'ye kuma getirmekte bulur. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden olur.