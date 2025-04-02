Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir.

Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.