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Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
13:50
Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Bayram haftasında televizyon yayın akışında bazı değişiklikler meydana geldi. Her Çarşamba günü izleyicileriyle buluşan ve altı kardeşin birbirine sıkı sıkıya bağlı hikayesini anlatan Sahipsizler dizisinin 18. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri "Sahipsizler bu akşam var mı yok mu, neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki; Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, detaylar.