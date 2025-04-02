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Haberler Yaşam Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 13:50

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Bayram haftasında televizyon yayın akışında bazı değişiklikler meydana geldi. Her Çarşamba günü izleyicileriyle buluşan ve altı kardeşin birbirine sıkı sıkıya bağlı hikayesini anlatan Sahipsizler dizisinin 18. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri "Sahipsizler bu akşam var mı yok mu, neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki; Sahipsizler yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, detaylar.

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle dizilerin yayın akışında değişiklikler yaşandı. Bayram dolayısıyla bazı dizilerin bu hafta yayınlanmayacağı açıklanırken izleyiciler "Sahipsizler bu akşam var mı yok mu, neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki; Star TV ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her hafta Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayımlanan bu dizi, bu hafta bayram nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

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Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sahipsizler dizisi, 2 Nisan 2025 tarihinde yeni bölümüyle yayınlanmayacak, ancak dizinin 18. bölümü 8 Nisan 2025 tarihinde Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bayram nedeniyle bu hafta ara verilen dizi, önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek.

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

01:20 Sucu Kamil

03:10 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (TEKRAR)

22:45 Kral Kaybederse

Sahipsizler bu akşam var mı yok mu? 2 Nisan 2025 Star TV yayın akışı ile Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir.

Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.