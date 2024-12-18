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Haberler Yaşam Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor
Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:51

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

Beşiktaş'ta bir mekanda partide dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlandı. Polat ve Doğu'nun "Hayasızca hareketler" suçundan 1 yıla kadar hapis istendi. İddianamede eylemin Türk toplumuna uymadığı vurgulandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

Kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlediği partide kız kardeşi Sıla Doğu'yla dudak dudağa öpüşmüştü.

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada infial olan video sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında 21 Ekim'de re'sen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan abla kardeş ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma ardından iddianame düzenlendi. Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporunda müzik eşliğinde dans edildikten sonra Dilan Polat'ın Sıla Doğu'yu önce yanağından ardından dudağından öptüğü belirtildi. Dilan Polat'ın iddianamede yer alan ifadesinde, yakın arkadaşlarının doğum günü için gittiklerini, Sıla Doğu'nun kendinse hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi.

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

"TOPLUM NEZDİNDE HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Dilan Polat, "Yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklindeki kendisini savundu.

Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

Sıla Doğu ise ifadesinde "Kız kardeşimle 9 ay cezaevinde kalma sonrası 'Bugünler geçecek demedim mi' diyerek kendisini öptüğüm esnada refleks olarak 2 saniye dudak dudağa geldik. Böyle bir suçlamayla buraya geldiğim için çok utanıyorum" diyerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

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