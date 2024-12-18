Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor

"TOPLUM NEZDİNDE HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Dilan Polat, "Yanağından öpeceğim sırada bir anda dönünce böyle bir durum oluştu. Aramızda abla kardeş ilişkisi vardır başka bir şey düşünülemez. Toplum nezdinde herkesten özür dilerim. Ablam benim annem gibidir. Suçlamaları kabul etmiyorum" şeklindeki kendisini savundu.