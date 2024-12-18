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Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor
Giriş Tarihi: 18.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
17:51
Sahnede öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu’ya dava: Hayasızca hareketten hapisleri isteniyor
Beşiktaş'ta bir mekanda partide dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında soruşturma tamamlandı. Polat ve Doğu'nun "Hayasızca hareketler" suçundan 1 yıla kadar hapis istendi. İddianamede eylemin Türk toplumuna uymadığı vurgulandı.