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Haberler Yaşam Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:15

Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan ve 23 Aralık'ta alkol kullanımı sonrası fenalaşan Fatih S. (28) bilinci kapalı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih S'nin odasında bulunan su şişesi içindeki alkolün Gürcistan uyruklu N.K.'dan satın alındığı tespit edildi. N.K. isimli kadın kaldığı konteynerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu kadın, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "Evde iki arkadaşım daha kalıyor. Bulunan alkoller onların olabilir" dedi.

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Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

Korkunç olay Bahçelievler'e bağlı Kocasinan Mahallesi'nde 23 Aralıkta akşam saatlerinde meydana geldi. Öğle saatlerinde eve alkollü bir şekilde gelen Fatih S., odasına kapandı. Yaklaşık birbuçuk saat sonra odasından fenalaşarak çıkan Fatih S., aynı zamanda kusmaya başladı. Ailesi tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bilinci kapalı şekilde Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih S., tüm müdahalelere rağmen genç yaşta hayatını kaybetti.

Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Fatih S.'nin odasında bulunan pet şişe içerisindeki alkolün Gürcistan uyruklu N.K.'dan satın alındığı tespit edildi. Polis ekipleri N.K.'yı kaldığı konteynerde gözaltına aldı. Ekipler konteynerde yaptıkları aramalarda etil alkol, huni ve metal süzgeç benzeri materyaller buldu.

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Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli N.K., sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde 'olası kast ile adam öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Öte yandan savcılık, Fatih S.'nin evinde bulunan pet şişe içerisindeki alkol ile tutuklanan N.K.'nın evinde bulunan alkolü uyum tespiti yapılması için krimanale gönderdi. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

"ALKOLLER EV ARKADAŞLARIMIN OLABİLİR"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan N.K., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. N.K., ifadesinde şunları söyledi: "Bahçelievler'e bağlı Kocasinan'da yaşıyorum. Kaldığım konteynere polisler geldi ve konteyner çevresinde sahte alkol bulduklarını söylediler. Ben de benim olmadığını, kimin olduğunu bilmediğimi söyledim.

Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma

Beni polis merkezine götürdüler. Konteynerde üç oda bulunuyor. Diğer iki odada da iki arkadaşım kalıyor. Alkoller onların olabilir. Ben kimseye sahte alkol yapıp satmadım. Ölen şahsı tanımıyorum"

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