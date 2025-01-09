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Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma
Giriş Tarihi: 09.01.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
09:15
Sahte alkol genç yaşında canından etti! Gürcü uyruklu kadın satıcıdan pişkin savunma
İstanbul Bahçelievler'de yaşayan ve 23 Aralık'ta alkol kullanımı sonrası fenalaşan Fatih S. (28) bilinci kapalı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih S'nin odasında bulunan su şişesi içindeki alkolün Gürcistan uyruklu N.K.'dan satın alındığı tespit edildi. N.K. isimli kadın kaldığı konteynerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu kadın, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, "Evde iki arkadaşım daha kalıyor. Bulunan alkoller onların olabilir" dedi.