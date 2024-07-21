Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

GS'li eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de ağına düşüren, onlarca GS'li futbolcu ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Ş. hakkında, İzmir'deki bir şirketin personel şefi Halil A.'yı 1.5 milyon lira dolandırmaktan da 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.