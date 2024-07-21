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Haberler Yaşam Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:21 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 06:24

Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve "uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su" olarak kendisini kamuoyuna tanıtan ve sporcuların yanı sıra emniyet müdürleri, polis memurları ile savcıları ucuz araç alacağı vaadiyle milyonlarca lira dolandıran, ilk kez SABAH'ın haberleştirdiği Murat Ş. hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

ATAKAN IRMAK
Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

GS'li eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de ağına düşüren, onlarca GS'li futbolcu ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Ş. hakkında, İzmir'deki bir şirketin personel şefi Halil A.'yı 1.5 milyon lira dolandırmaktan da 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi.

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Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı.

Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Murat Ş. ise onu her seferinde farklı bahanelerle oyaladı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!

AĞINA DÜŞÜRDÜ

Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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