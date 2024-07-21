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Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
06:24
Sahte CEO için hesap vakti: Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı!
Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve "uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su" olarak kendisini kamuoyuna tanıtan ve sporcuların yanı sıra emniyet müdürleri, polis memurları ile savcıları ucuz araç alacağı vaadiyle milyonlarca lira dolandıran, ilk kez SABAH'ın haberleştirdiği Murat Ş. hakkında yeni gelişmeler yaşandı.