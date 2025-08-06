Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

Operasyonun ardından sosyal medyada birçok asılsız iddia dolaşıma sokuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), hem operasyonun ayrıntıları hem de bu iddialar hakkında süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Gazi Üniversitesi Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024 Ağustos'unda kamu sistemlerine yönelik şüpheli girişimleri tespit etti. Soruşturmada sahte kimliklerle üretilmiş nitelikli elektronik sertifikalar (NES) üzerinden kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı, 57 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi üretildiği ortaya çıktı. Bu belgelerin yalnızca ikisinin mesleki faaliyette kullanıldığı, diğerlerinin resmî işlemlere yansımadan fark edilip sistemden çıkarıldığı açıklandı.