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Haberler Yaşam Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:02

Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

Türkiye'nin dijital kamu altyapısını hedef alan organize sahtecilik girişimi, devletin koordineli ve hızlı müdahalesiyle çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. Toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.

Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

Türkiye, dijital kamu sistemlerine sızmaya çalışan sahte e-imza çetesine karşı hızlı ve kararlı bir operasyonla cevap verdi. 199 kişiye dava açılırken, 37 kişi tutuklandı; sahte belgeler sistemden temizlendi. Operasyon sonrası yayılan "akademisyen atamaları" ve "puan değişikliği" gibi iddiaların asılsız olduğu açıklandı. Devlet kurumları eşgüdüm içinde süreci şeffaflıkla yönetirken, kamuoyuna sadece resmî kaynaklara güvenilmesi çağrısı yapıldı.

Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

Operasyonun ardından sosyal medyada birçok asılsız iddia dolaşıma sokuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), hem operasyonun ayrıntıları hem de bu iddialar hakkında süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Gazi Üniversitesi Siber Olaylara Müdahale Ekibi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024 Ağustos'unda kamu sistemlerine yönelik şüpheli girişimleri tespit etti. Soruşturmada sahte kimliklerle üretilmiş nitelikli elektronik sertifikalar (NES) üzerinden kamu sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı, 57 sahte üniversite diploması, 4 sahte lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi üretildiği ortaya çıktı. Bu belgelerin yalnızca ikisinin mesleki faaliyette kullanıldığı, diğerlerinin resmî işlemlere yansımadan fark edilip sistemden çıkarıldığı açıklandı.

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Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

Operasyonun ardından sosyal medyada "400 akademisyen sahte diplomayla atandı", "ÖSYM puanları değiştirildi", "Narkotik sistemine torbacı atandı" gibi asılsız iddialar paylaşıldı. Resmî açıklamalara göre, hiçbir akademisyen veya MEB öğretmeni soruşturmada yer almadı, ÖSYM ve Emniyet sistemlerinde dış müdahale veya puan değişikliği tespit edilmedi, Narkotik sistemine sahte e-imza ile erişim ise teknik olarak imkânsız. DMM bilgilendirmesinde, bu içeriklerin kamuoyunda güvensizlik yaratmayı hedefleyen dezenformasyon olduğunu vurguladı.

BTK, İçişleri, Adalet, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile YÖK ve ÖSYM başta olmak üzere tüm ilgili kurumlar, sürecin başından itibaren tam koordinasyon içinde hareket etti. DMM'nin bilgilendirmesinde, operasyonun başarısının sosyal medyadaki manipülatif iddialarla gölgelenmek istendiği, soruşturmanın şeffaf ve koordineli bir şekilde yürütüldüğü ve kamuoyunun yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi

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Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
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Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi