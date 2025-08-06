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Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
18:02
Sahte diploma operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Devletin hızlı refleksi ile sahte e-imza çetesi çökertildi
Türkiye'nin dijital kamu altyapısını hedef alan organize sahtecilik girişimi, devletin koordineli ve hızlı müdahalesiyle çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasında 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı, 37 kişi tutuklandı. Toplam 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.