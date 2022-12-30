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Haberler Yaşam Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 15:48

Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

Türkiye Tekirdağ'da yaşanan sahte doktor skandalını konuşmuştu. 'Doktorum' diyerek herkesi kandıran Ayşe Özkiraz, foyası ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Benzer bir olay Ordu Altınordu'da yaşandı. Diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı. Sahte psikoloğun TV'ye bile çıktığı ortaya çıktı…

Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

Soruşturma kapsamında E.E.'nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi'ndeki 'Bir Bilen Psikoloji' adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!

Bu arada E.E.'nin, Ordu'da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

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