Haberler
Yaşam
Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 15:48
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
15:48
Sahte doktordan sonra sahte psikolog skandalı: Televizyona bile çıkmış!
Türkiye Tekirdağ'da yaşanan sahte doktor skandalını konuşmuştu. 'Doktorum' diyerek herkesi kandıran Ayşe Özkiraz, foyası ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Benzer bir olay Ordu Altınordu'da yaşandı. Diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı. Sahte psikoloğun TV'ye bile çıktığı ortaya çıktı…