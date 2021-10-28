Sahte PCR testi için 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

TEST SONUÇLARINI OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE ATTIKLARI ANLATILDI
İddianamede, şüpheli Tawoz'un ifadesinde Nugzar Merkuladze ile tanışmasının sonrasında şüphelinin kendisinde test yapmasını istediğini, kendisinin doktor olmadığını söylediğini, onun ise kendisine işi yapabileceğini söylediği, bunun üzerine birlikte korona virüs testi yaptıklarını, bu işler karşılığında aylık 3 bin 500 lira aldığını, sonrasında ise bu ücretin kişi başı 30, 40, 50 TL'ye çıktığı, yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar adına korona virüs testi numunesi aldığını, şüpheli Merkuladze'nin ise test sonuçlarını otobüs şoförlerine Whatsapp'tan attığı ve bu şekilde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere test sonucu verdiklerini söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Erdinç Filizoğlu'nun bir site yaptığını, bu site üzerinden korona virüs test sonucu çıkarıldığını, siteye girildiğinde isim, soy isim, pasaport numarası, doğum tarihi ve sonuç tarihi kısımları doldurulduğunda test sonucu alındığını söylediği kaydedildi.