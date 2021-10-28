Sahte PCR testi için 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

"SOSYAL MEDYADA TANINAN BİRİYİM"

Suç örgütünün kurucusu olduğu ve ifadesinde kaçamaklı anlatımlarla savunma yaptığı iddia edilen Nugzar Merkuladze'nin iddianame yer alan ifadesinde, "Muhabirlik yaptığım ve sosyal medyada tanınan biri olduğum için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olmam için beni sürekli arıyorlardı. Kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yaptırmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim. Fakat benimle irtibata geçen kişilerden sadece 3 kişi test yaptırmadan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Belirli bir süre sonra bu 3 şahsın belge aldığı şahsı buldum ve kendisi ile irtibata geçince, kendisi Gürcistan'da hastaneye giderek orada test yaptırmadan belge alabiliyormuş fakat bu olaylar Gürcistan'da meydana gelmekteydi. Bu şahısla anlaştıktan sonra ben de bu iş için Gürcistan'da bulunan bir şahıs ile konuştum ve bana PCR testi yapmak için bir site kurdu. Bu site kurulduktan sonra yaklaşık 60-65 kişi ile görüştüm ve Gürcistan'da bu şahıslara bu sistem üzerinden belge verildi. Bu kişilerden sonra internet sitesi kapandı. Kapandıktan sonra Suriye uyruklu Mohamad Baderuldın Tawoz isimli şahıs ile tanıştım ve bu şahsın işsiz olduğunu görünce kendisine bu şekilde öneride bulundum fakat ben sitenin kapanmasından dolayı kimseyle görüşmedim ve kimseye belge yapmadım. Türkiye'de Mohamad Baderuldın Tawoz ile herhangi bir iş yapmadım" dediği aktarıldı.



