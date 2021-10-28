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Haberler Yaşam Sahte PCR testi için 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 13:08

Sahte PCR testi için 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

İstanbul'da yabancı uyruklulara yurt dışına çıkmaları öncesinde 150 dolar karşılığında sahte PCR sonucu verdikleri öne sürülen 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 şüphelinin 50 yıla kadar hapsi talep edildi.

DENİZ YUSUFOĞLU
Sahte PCR testi 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

İstanbul'da yurt dışına çıkacak olan yabancı uyruklulara 150 dolar karşılığında, sahte PCR sonucu verdikleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sağlık Bakanlığı 'suçtan zarar gören', Hatice Korkmaz ile Hakan Kaya 'mağdur', 15 kişi ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

Sahte PCR testi 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği'ne 24 Şubat'ta isimsiz bir ihbar geldiğinin anlatıldığı iddianamede ihbarcının, Fatih'te Suriye uyruklu Saleh Shbeb'in sahte korona virüs raporu düzenlediği, düzenlediği raporları havayolu ile yurt dışına gidecek olan yabancı uyruklu şahıslara 150 dolar karşılığında sattığı ve aynı adreste Gürcistan uyruklu bir şahsın da aynı işi yaptığını söylediği kaydedildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adreste arama yapıldığının anlatıldığı iddianamede, Suriye uyruklu şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un bulunduğu evde yapılan aramada, çok sayıda test kiti ve tıbbi malzeme ele geçirildiği aktarıldı.

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Sahte PCR testi 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

SEYAHAT ACENTELERİNDE DE İNCELEME YAPILDI

Şüpheli Tawoz'un aramalar esnasında polis ekiplerine, turizm acentelerine bilet kestiğini, el konulan dijital materyallerin kendisine ait olduğunu, kendi rızası ile telefonundan gösterdiği fotoğraflarda ve belgelerde bilet kestiği yabancı uyruklu şahıslara ait korona virüs test raporları bulunduğunu ve bu test raporlarını Beyoğlu'nda ikamet eden şüpheli Nugzar Merkuladze'den aldığı söylediği, bunun üzerine Merkulazde'nin de soruşturmaya dahil edildiği, ve düzenlenen operasyonda şüpheli Erdinç Filizoğlu ile beraber gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheli Tawoz'un birlikte çalıştığı seyahat acentelerinin isimlerini verdiğini belirtildiği ifadede, o iş yerlerinde de incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

Sahte PCR testi 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

TEST SONUÇLARINI OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE ATTIKLARI ANLATILDI

İddianamede, şüpheli Tawoz'un ifadesinde Nugzar Merkuladze ile tanışmasının sonrasında şüphelinin kendisinde test yapmasını istediğini, kendisinin doktor olmadığını söylediğini, onun ise kendisine işi yapabileceğini söylediği, bunun üzerine birlikte korona virüs testi yaptıklarını, bu işler karşılığında aylık 3 bin 500 lira aldığını, sonrasında ise bu ücretin kişi başı 30, 40, 50 TL'ye çıktığı, yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar adına korona virüs testi numunesi aldığını, şüpheli Merkuladze'nin ise test sonuçlarını otobüs şoförlerine Whatsapp'tan attığı ve bu şekilde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere test sonucu verdiklerini söylediği aktarıldı. Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, şüpheli Erdinç Filizoğlu'nun bir site yaptığını, bu site üzerinden korona virüs test sonucu çıkarıldığını, siteye girildiğinde isim, soy isim, pasaport numarası, doğum tarihi ve sonuç tarihi kısımları doldurulduğunda test sonucu alındığını söylediği kaydedildi.

Sahte PCR testi 150 dolar istemişlerdi! 50 yıla kadar hapis talebi...

"SOSYAL MEDYADA TANINAN BİRİYİM"
Suç örgütünün kurucusu olduğu ve ifadesinde kaçamaklı anlatımlarla savunma yaptığı iddia edilen Nugzar Merkuladze'nin iddianame yer alan ifadesinde, "Muhabirlik yaptığım ve sosyal medyada tanınan biri olduğum için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olmam için beni sürekli arıyorlardı. Kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yaptırmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim. Fakat benimle irtibata geçen kişilerden sadece 3 kişi test yaptırmadan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Belirli bir süre sonra bu 3 şahsın belge aldığı şahsı buldum ve kendisi ile irtibata geçince, kendisi Gürcistan'da hastaneye giderek orada test yaptırmadan belge alabiliyormuş fakat bu olaylar Gürcistan'da meydana gelmekteydi. Bu şahısla anlaştıktan sonra ben de bu iş için Gürcistan'da bulunan bir şahıs ile konuştum ve bana PCR testi yapmak için bir site kurdu. Bu site kurulduktan sonra yaklaşık 60-65 kişi ile görüştüm ve Gürcistan'da bu şahıslara bu sistem üzerinden belge verildi. Bu kişilerden sonra internet sitesi kapandı. Kapandıktan sonra Suriye uyruklu Mohamad Baderuldın Tawoz isimli şahıs ile tanıştım ve bu şahsın işsiz olduğunu görünce kendisine bu şekilde öneride bulundum fakat ben sitenin kapanmasından dolayı kimseyle görüşmedim ve kimseye belge yapmadım. Türkiye'de Mohamad Baderuldın Tawoz ile herhangi bir iş yapmadım" dediği aktarıldı.

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