"Yıllardır ne çektiğimi ben bilirim. Benim ciğerim yanıyor. Ölüsü yok, dirisi yok. Yok ettiler. Kocası çıksın söylesin. Nereye gömdü benim kızımı? Kızım kaybolmadan birkaç gün önce bana dert yandı. 'Anne, ben eziyet görüyorum. Gelsem babam beni kabul eder mi?' dedi. 'Ben bunlara dayanamayacağım. Öldürecekse babam öldürsün' dedi."

Gülten Sertel, kızının kayınvalidesi tarafından da baskıya maruz kaldığını iddia ederek onun da kayboluşta rolü olduğunu düşündüğünü dile getirdi.