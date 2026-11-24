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Sakarya’da 15 yıllık sır olay! Kayıp Sevda dosyasında mektup detayı: ‘Beni kayalarda arayın…’
Giriş Tarihi: 24.11.2026 14:42
Sakarya’da 15 yıllık sır olay! Kayıp Sevda dosyasında mektup detayı: ‘Beni kayalarda arayın…’
Sakarya'da 7 Aralık 2011'de henüz 23 yaşındayken kaybolan, bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen olayda, ailesinin genç kadının eşi ve kayınvalidesine yönelik suçlamaları dikkat çekti. Kayınvalide iddiaları reddederken, adı geçen kilit isim de canlı yayında konuştu. Sevda'nın arkasında bıraktığı sır dolu mektupta ne yazıyordu? Genç kadın öldü mü öldürüldü mü? İşte detaylar…