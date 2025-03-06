Sakarya’da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhane dönüşünde...

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yonca Haymana Güngör, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğumdan sonra evlerine dönmek isteyen karı- koca kazada öldü, bebekleri ağır yaralandı | Video