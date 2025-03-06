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Sakarya'da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhane dönüşünde...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
08:33
Sakarya'da feci kaza! Doktor Yonca ve kocası öldü! 5 günlük bebek ağır yaralı! Meğer doğumhane dönüşünde...
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobil gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Doktor Yonca Haymana Güngör ve eşi Selman Güngör (33) hayatını kaybederken, 5 günlük bebekleri ağır yaralandı.