Sakarya’da kan donduran olay! Kayınpeder ve damat birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

SİLAH VE BIÇAKLA FACİA



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Turhan Kılıçkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Damadı Y.O.A. ve komşu K.G.'nin tedavileri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.