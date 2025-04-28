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Sakarya'da kan donduran olay! Kayınpeder ve damat birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.04.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
11:00
Sakarya'da kan donduran olay! Kayınpeder ve damat birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi, dün gece korkunç bir olaya sahne oldu. Kayınpeder Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında başlayan sözlü tartışma, silah ve bıçakların konuştuğu bir faciaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı