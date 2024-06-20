Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.