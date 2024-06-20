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Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
12:52
Burdur'daki Salda Gölü'nde bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına sürüklenen Ayşe Sıla G. boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Gökhan Aslan kanosuna atlayıp tam 2 bin metre kürek çekti. Küçük kızı kurtaran Aslan, kahraman ilan edildi. O dakikaları anlatırken gözyaşlarına boğulan Gökhan Aslan'ın sözleri yüreklere işledi