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Haberler Yaşam Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 12:52

Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

Burdur'daki Salda Gölü'nde bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına sürüklenen Ayşe Sıla G. boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Gökhan Aslan kanosuna atlayıp tam 2 bin metre kürek çekti. Küçük kızı kurtaran Aslan, kahraman ilan edildi. O dakikaları anlatırken gözyaşlarına boğulan Gökhan Aslan'ın sözleri yüreklere işledi

İHA
Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Salda köyünden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.'nin(9) gölde üzerine bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başlamıştı.

Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

2 BİN METRE KÜREK ÇEKTİ

Gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı'ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı.

Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.

Salda Gölü’nde boğulmak üzere olan Ayşe Sıla’yı kurtarmıştı: O kahraman konuştu!

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı.

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