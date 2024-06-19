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Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…
Giriş Tarihi: 19.06.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
10:33
Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde dün hareketli anlar yaşandı. Dayısı ve kuzenleri ile göle giren 9 yaşındaki Ayşe Sıla G.'nin bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların da etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Küçük kızın "Yetişin" feryadını duyan Gökhan Aslan'ın kahramanlığı ise takdir topladı!