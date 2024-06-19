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Haberler Yaşam Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…
Giriş Tarihi: 19.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 10:33

Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü'nde dün hareketli anlar yaşandı. Dayısı ve kuzenleri ile göle giren 9 yaşındaki Ayşe Sıla G.'nin bindiği şişme at rüzgar ve dalgaların da etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Küçük kızın "Yetişin" feryadını duyan Gökhan Aslan'ın kahramanlığı ise takdir topladı!

İHA
Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

Olay, Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde Bulunan Salda Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salda Köyü'nden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.(9) gölde üzerine bindiği şişme atın rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı'ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı.

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Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

GÖKHAN ASLAN 2 BİN METRE KÜREK ÇEKTİ

O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.

Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Arslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı. Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Salda Gölü’nde can pazarı: 9 yaşındaki Ayşe Sıla boğulmak üzereyken…

"NEREDEYSE SUYA BATACAKTI"

Büyük bir cesaret örneği göstererek kanosuna atlayıp küçük kızı kurtaran Gökhan Aslan sosyal medya hesabına içerik üretmek için karavanı ile Salda Gölü'nde bulunduğunu ve küçük kızın sürüklendiğini görünce hemen harekete geçtiğini söyleyerek, "Daha önce buraya 2-3 defa kampa gelmiştim. Bu sefer karavanımla geldim. Normalde gölün karşı tarafındaydım. Dün karavanımın elektrik aksamı bozulunca bunda bir hayır olduğunu düşünerek buradaki işletmenin olduğu bölüme geldim. Bugün de gölde yüzdükten sonra yemek yediğim esnada çocuğun gölde oynadığını görmüştüm.

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