ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının sonuna yaklaşırken, turnuvaya katılacak son 7 takım 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla netleşecek. Yeni formatla birlikte takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer takımla eşleşerek toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek. Her takım, maçlarının yarısını ev sahibi olarak, diğer yarısını ise deplasmanda oynayacak.