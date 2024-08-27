Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
10:45
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının sonuna yaklaşırken bu sezon ligde önemli bir değişiklik yaşanacak. Geleneksel grup aşamasının yerine, 36 takımın yer aldığı bir lig sistemi uygulanacak. Yeni formatla organize edilecek ilk maçların ne zaman başlayacağı açıklandı. Taraftarlar ve futbolseverlerin soluksuz takip ettiği Şampiyonlar Ligi yeni formatı hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kesmeden devam ediyor. Peki 2024-2025 yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi yeni sezonu ne zaman başlıyor, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç yapılacak?