Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:45

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının sonuna yaklaşırken bu sezon ligde önemli bir değişiklik yaşanacak. Geleneksel grup aşamasının yerine, 36 takımın yer aldığı bir lig sistemi uygulanacak. Yeni formatla organize edilecek ilk maçların ne zaman başlayacağı açıklandı. Taraftarlar ve futbolseverlerin soluksuz takip ettiği Şampiyonlar Ligi yeni formatı hakkında araştırmalar arama motorlarında hız kesmeden devam ediyor. Peki 2024-2025 yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi yeni sezonu ne zaman başlıyor, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç yapılacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda yepyeni bir dönem başlıyor! 29 takım, ülkelerindeki performanslarına göre doğrudan turnuvaya katılma hakkı elde ederken, kalan 7 takım play-off maçlarının ardından belirlenecek ve turnuvaya katılacak. Peki, yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacak? İşte, ilk maçların oynanacağı tarihler ve detayları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasının sonuna yaklaşırken, turnuvaya katılacak son 7 takım 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla netleşecek. Yeni formatla birlikte takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer takımla eşleşerek toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek. Her takım, maçlarının yarısını ev sahibi olarak, diğer yarısını ise deplasmanda oynayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT! 2024-2025 yeni sezon hangi tarihte başlayacak, takımlar nasıl gruplandırılacak, kaç maç oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATIYLA SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak son 7 takımın belirleneceği play-off karşılaşmaları 27-28 Ağustos'ta tamamlanacak. Daha önce kendi liglerindeki başarılarına göre Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan 29 takım belirlenmişti. Devler Ligi'nde 2024-2025 Sezonu heyecanı 17-19 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 8. hafta sürecek lig etabı 29 Ocak 2025'te oynanacak maçlarla son bulacak.

SON DAKİKA