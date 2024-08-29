Giriş Tarihi: 29.08.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
19:03
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçları sona erdi. Bu yıl ilk kez birçok yeniliğin gerçekleşeceği etkinliğin yeni formatı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Lig etabına yükselene takımların tura tarihleri ve torbaları netleşirken yeni kurallar ve düzen merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi ne zaman?