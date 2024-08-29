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Giriş Tarihi: 29.08.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 19:03

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçları sona erdi. Bu yıl ilk kez birçok yeniliğin gerçekleşeceği etkinliğin yeni formatı futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Lig etabına yükselene takımların tura tarihleri ve torbaları netleşirken yeni kurallar ve düzen merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak. 2024-2025 Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarının sona ermesinin ardından gözler UEFA'ya döndü. Destekledikleri takımların kura çekimini beklemeye başlayan taraftarlar yeni format araştırmaya başladı. İşte Şampiyonlar Ligi yeni format 2024

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

İLK KEZ LİG FORMATINDA DÜZENLENECEK

İlk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda 1. maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

- Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

- Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

- Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'nü deplasmanda oynayacak

- 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

- Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YENİ FORMAT: Şampiyonlar Ligi’nde yeni format nasıl, kaç maç oynanacak, kura çekimi saat kaçta?

- 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

- Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

Ligi lk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak. Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

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