Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Samsun Piknik Alanları - Samsun'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 22.01.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:16

Samsun Piknik Alanları - Samsun'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun piknik alanları hafta sonları en çok ziyaret edilen alanlardır. Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ve büyük şehirlerinden biri olan Samsun, birçok mesire ve piknik alanına sahiptir. Doğal güzelliklerinin fazla olması şehir sakinlerinin piknik alanı bulmasında önemli bir kolaylıktır. Bunun yanında özel olarak düzenlenen mesire alanları da bulunuyor. Samsun gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları yazımızdan okunabilir.

Samsun Piknik Alanları - Samsun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun piknik alanları içerisinde sayılabilecek birçok yer bulunuyor. Bu alanlarda çocuklar için de oldukça eğlenceli ortamlar bulunuyor. Havaların ısınması ile birlikte birçok kişinin araştırdığı Samsun piknik alanları oldukça sevilen mekanlar arasındadır. Buralarda mangal yakabilir ve doğa sporu yapabilirsiniz. Bu nedenle Samsun gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları hakkında tüm detayları sizler için araştırdık.

Samsun Piknik Alanları - Samsun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun Piknik Alanları

Karadeniz Bölgesi orman zenginliği en fazla olan bölgedir. Bu bölgede bulunan şehirlerin de her birinin oldukça güzel manzaraları bulunur. Samsun ve çevresinde gidilebilecek piknik alanı sayısının fazla olması beklentilerin en iyi şekilde karşılanmasını sağlıyor. Çünkü herkese yetecek düzeyde birçok piknik alanı bulunuyor.

Günübirlik vakit geçirmek isteyen kişiler Samsun mesire alanlarında ya da piknik yerlerinde zaman geçirebilirler. Bunun yanında konaklama amacı ile tercih edilebilecek piknik alanları da oldukça fazla denilebilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Samsun Piknik Alanları - Samsun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun Piknik Yerleri

Samsun Karadeniz'in en büyük ili durumundadır. Şehirde 1 adet tabiat koruma alanı bulunuyor. Aynı zamanda 5 adet de tabiat parkı yer alıyor. 3 adet sulak alanı bulunun şehrin piknik alanları oldukça fazla denilebilir. Samsun ve çevresinde piknik yapılabilecek alanlar arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

  • Kunduz Ormanları/ Vezirköprü
  • Çam Gölü Mesire Alanı/ Yakakent
  • Kunduz Balık Gölü Kamp Alanı/ Yakakent
  • 19 Mayıs Mesire Alanları/ 19 Mayıs
  • Galeriç Subasar Ormanı/ 19 Mayıs
  • Nebiyan Dağı/ 19 Mayıs
  • Geyikkoşan Baba Türbesi ve Mesire Alanı
  • Bayraktepe Tabiat Parkı
  • Çakırlar Korusu/ Atakum
  • Kocadağ Yaylası Kamp ve Mesire Alanı/ Atakum

Olmak üzere birçok park, piknik alanı ve mesire alanı bulunuyor. Şehrin son derece güzel denilebilecek birçok ortamı bulunuyor. Piknik yapmak isteyenler için ise oldukça güzel bir ortam sunuyor.

Samsun Piknik Alanları - Samsun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun Mesire Alanları

Samsun mesire alanları içerisinde son derece denilebilecek ortamlardan bahsedilebilir. Hem kamp yapmaya uygun hem de piknik yapımına uygun olan bu ortamlar ağaçlık manzaraya sahiptir. Meşe Park Ormanı genelde en çok ziyaret edilen dinlenme alanları arasında yer alıyor.

Çakırlar korusu mesire alanı Samsun ve çevresindeki en önemli alanlardan biridir. Ahşap köprüler ve piknik yapabilme ortamları ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Eğlenceli vakit geçirilebilecek olan bu alanlarda mangal yakabilme imkanı da bulunabilir.

Samsun Piknik Alanları - Samsun’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Samsun ve ilçelerinde piknik için ideal alanlar bulunuyor. Bu alanlarda vakit geçirmek son derece eğlencelidir. Ancak mangal, kamp, semaver yakma gibi konularda izinli yerleri tercih etmeniz önerilenler arasında bulunuyor. Doğal güzellikleri ile ünlü olan şehir birçok mesire alanına sahiptir.

SON DAKİKA