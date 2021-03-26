Samsun’da koronavirüs vakaları patladı! Vali: ‘Son aşamaya geldik’ diyerek uyardı!

'SON AŞAMAYA GELDİK'



Samsunlulara çağrıda bulunan Vali Dağlı, "Tüm Samsunlu hemşerilerime tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmayalım, toplu ortamlarda bir araya gelmek suretiyle ev ziyaretleri yapmayalım. Taziyeleri kesinlikle yapmayalım, telefonla mesajla yapalım. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını, eşini çocuklarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef. Bu duyarsızlığa bir son vermenin artık tam zamanı geldi. Son aşamaya da geldik. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, yoğun bakımlarımızı biz günlük olarak döndürebiliyoruz ama son aşamaya geldik şu anda. Daha fazla yoğun bakım hastasına tahammülümüz yok, onun için son olarak ben uyarılarımı yapmak istiyorum. Kesinlikle dışarı çıkmasınlar, kurallara uysunlar, aksi takdirle yoğun bakım ünitelerini de kaldıramayız. Hastanelerde de yoğunluk var. Yoğun bakım üniteleri bizim için önemli olan. Bu süreci yönetmek için uğraşıyoruz. Samsunumuzda 12 sağlık çalışanımızı kaybettik biz, 3 tanesi doktor olmak üzere bu azımsanmayacak bir rakam" dedi.