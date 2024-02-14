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Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:17
Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!
Samsun'da 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG isimli oyunu oynamak istedi. Ancak ailesi izin vermeyince evde bulduğu silahla tetiği çekti! Silah sesi üzerine yatak odasına giden aile, kan donduran manzarayla yüzleşti. Kanlar içinde bulunan küçük çocuk hemen hastaneye sevk edildi. Duran kalbi çalıştırılan E.C.'nin yaşam savaşı sürüyor…