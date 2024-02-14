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Haberler Yaşam Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:17

Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!

Samsun'da 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG isimli oyunu oynamak istedi. Ancak ailesi izin vermeyince evde bulduğu silahla tetiği çekti! Silah sesi üzerine yatak odasına giden aile, kan donduran manzarayla yüzleşti. Kanlar içinde bulunan küçük çocuk hemen hastaneye sevk edildi. Duran kalbi çalıştırılan E.C.'nin yaşam savaşı sürüyor…

İHA
Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!

Feci olay Samsun Vezirköprü'de yaşandı. İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG (Papçi) adlı oyunu oynamak için ailesiyle tartıştı.

Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!

Ancak ailesinin izin vermemesi üzerine çok kızdı. Evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kafasına sıktı. Silah sesi üzerine yatak odasına koşan aile, çocuklarını kanlar içinde bulunca yıkıldı…

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Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!

Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine yollandı. Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!

Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altında alındı. Sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da Pubg faciası: Ailesi oynamasına izin vermeyince kendini vurdu!
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