Sanal zorbalık! Discord’a VPN ve DNS ile bağlandılar: Atatürk’e ve İkbal Uzuner’e küfürler yağdırdılar

Teslim edilen adresler üzerinden de devlet bir çalışma yürütülebilir. Özellikle kolluk kuvvetleri bunu yapabilir. En büyük korunabilecekleri şey, girdikleri ortamlara dikkat etmeleri. Çünkü Discord iş yapılan da bir platform. Onun dışında oyun oynanan platform, anime ve dizi izlenen bir platform. Aslında o kadar da kötü olmayan bir platform ama her uygulamanın suistimal edilebildiği gibi bu uygulama da suistimal edildi ve bundan sonra artık Discord'la devlet arasında dönen bir muhabbet olacak" ifadelerini kullandı.