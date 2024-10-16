Giriş Tarihi: 16.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
10:31
Sanal zorbalık! Discord’a VPN ve DNS ile bağlandılar: Atatürk’e ve İkbal Uzuner’e küfürler yağdırdılar
Sanal zorbalık, çocuk istismarı ile dini ve milli değerlere hakarete kadar suç teşkil edecek sayısız faaliyetin gerçekleştiği Discord'a erişim yasağı getirilmişti. VPN ve DNS aracılığıyla Discord'a bağlanan kullanıcılar, kural tanımazlığa devam ediyor. Kişisel bilgilerini gizleyerek bulunamayacağını düşünen platform üyeleri Anıtkabir'i paramparça edeceklerini söyleyip Atatürk'e, Türk bayrağına, şehitlere, Kürtlere, Allah'a ve Semih Çelik'in katlettiği İkbal Uzuner'e bile küfürler yağdırıyor.